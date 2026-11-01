قرقاش: الثقة مع إيران تزعزعت ومستعدون لـ "الأسوأ"

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم الأحد، أن الثقة مع إيران تزعزعت معرباً عن أمله في تحقيق "اختراق دبلوماسي" بشأن الحرب في الشرق الأوسط، ومؤكداً أن دولة الإمارات تبقى مستعدة للسيناريو "الأسوأ".

وقال معاليه خلال منتدى "حوار المنامة" السنوي في العاصمة البحرينية: "نأمل في حدوث اختراق دبلوماسي.. لا نرغب في رؤية جولة أخرى من المواجهة".

وأضاف معاليه: "مع ذلك، وكما أظهرنا في مناسبات سابقة، فإننا على استعداد للأسوأ"، مؤكداً معاليه أن "الثقة مع إيران تزعزعت".

وشدد معاليه على ضرورة عودة الحركة في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 فبراير.

وقال معاليه إن أمن دول الخليج مترابط، وأن ما يؤثر على أي منها يؤثر على دولة الإمارات.