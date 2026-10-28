بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات شتوية وطبية بقيمة 50 مليون درهم للأشقاء في غزة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقدم الهيئة مساعدات إنسانية شتوية وطبية ومستلزمات أساسية بقيمة 50 مليون درهم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق والتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك في إطار الجهود الإماراتية المتواصلة للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة مع اقتراب فصل الشتاء.

وتشمل المساعدات الملابس الشتوية والأغطية والطرود الغذائية وخيام الإيواء، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والتخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضرراً، لا سيما الأطفال وكبار السن والفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تضطلع بها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيداً لنهجها الراسخ في الاستجابة للأزمات الإنسانية وتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين، بما يعزز مقومات الحياة الكريمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وتؤكد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال هذه المساعدات، استمرار التزامها الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وحرصها على تعزيز استجابتها الإغاثية وفقاً للاحتياجات الميدانية والأولويات الإنسانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بما يسهم في إيصال المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق أكبر أثر إنساني ممكن.