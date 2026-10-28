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أنور قرقاش: نهج الإمارات راسخ في تغليب الحوار.. والحروب لا تفضي إلا إلى مزيد من الأزمات

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البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أنه في ظل ضبابية المشهد الإقليمي وتزايد الإشاعات والتكهنات بشأن مسارات التصعيد والمواجهة، يظل نهج دولة الإمارات راسخاً وواضحاً وقائماً على الحكمة والاتزان وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية، فالمرحلة تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والمرونة والعقلانية، بعيداً عن منطق التصعيد.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: "في ظل ضبابية المشهد الإقليمي وتزايد الإشاعات والتكهنات بشأن مسارات التصعيد والمواجهة، يظل نهج دولة الإمارات راسخاً وواضحاً وقائماً على الحكمة والاتزان وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية. فالمرحلة تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والمرونة والعقلانية، بعيداً عن منطق التصعيد".

وختم معاليه: "أثبتت تجارب المنطقة أن الحروب لا تفضي إلا إلى مزيد من الأزمات، وأن الدبلوماسية هي السبيل الأجدى لصون الأمن وتحقيق السلام والاستقرار".