رئيس جمهورية كينيا يستقبل شخبوط بن نهيان

استقبل فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها معاليه إلى العاصمة نيروبي.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية كينيا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحب فخامته بزيارة معاليه وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، وتطوير التعاون المشترك في المجالات المختلفة، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.