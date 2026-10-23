شخبوط بن نهيان يبحث ونائب رئيس كوت ديفوار تعزيز العلاقات



التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بمعالي تيموكو ميلييه كوني، نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، وذلك خلال زيارة معاليه إلى أبيدجان.



ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى معاليه، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، حمّل معالي نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.



تعاون



ورحّب معالي نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشفا الفرص الواعدة التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.



وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جمهورية كوت ديفوار، والبناء على العلاقات القائمة بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.