ذياب بن محمد يبحث مع رئيس الوزراء الهندي علاقات التعاون



التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، على هامش مشاركة سموه في قمة «NDTV» العالمية 2026، المنعقدة في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.



وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.



وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المطروحة ضمن أعمال القمة، وفي مقدمتها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية، وأهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواكبة المتغيرات العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.



وترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وفد دولة الإمارات المشارك في قمة NDTV العالمية 2026 التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي.



ورافق سموه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وعدد من كبار مسؤولي الدولة.



وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، كلمة دولة الإمارات خلال أعمال القمة، بعنوان «الهند ودولة الإمارات: بناء الشراكات في خليجٍ يتغيّر».



واختُتم اليوم الأول بكلمة ألقاها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بعنوان «عالم بين نظامين».



منصة دولية

وتُعد القمة، التي تنظمها شبكة NDTV الإعلامية الهندية، منصة دولية تجمع نخبة من القادة وصنّاع السياسات والخبراء الاقتصاديين ورواد الأعمال والمفكرين، لبحث أبرز التطورات والتحديات العالمية.



وناقشت القمة، التي عُقدت هذا العام تحت شعار «عالم بين نظامين»، تحولات النظام الدولي، وتغيّر التحالفات وموازين القوى، ومستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، إضافةً إلى الدور المتنامي لجمهورية الهند على الساحة الدولية.