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الإمارات

الإمارات تُدين حادثة إطلاق النار الإرهابية داخل كنيسة في الأردن

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أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت داخل كنيسة حمود في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.