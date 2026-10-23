سفارة الإمارات في باريس تحذر المواطنين من التجمعات وتدعو إلى توخي الحذر

دعت سفارة دولة الإمارات في باريس مواطني الدولة الموجودين في الجمهورية الفرنسية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتفادي أماكن التجمعات، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الفرنسية.

وأكدت السفارة أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي»، ومتابعة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للسفارة ووزارة الخارجية، والتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ على الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج 97180024+.

وبحسب التنبيه الصادر عن السفارة، تشمل الدعوة إلى الحذر باريس وعدداً من المدن الفرنسية يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026.