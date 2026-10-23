ذياب بن محمد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة «NDTV» العالمية 2026

التقى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، على هامش مشاركة سموّه في قمة «NDTV» العالمية 2026، المنعقدة في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المطروحة ضمن أعمال القمة، وفي مقدمتها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية، وأهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواكبة المتغيرات العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.