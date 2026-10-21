أنور قرقاش: تجربة الإمارات النووية السلمية تعزز أمن المنطقة وازدهارها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تجربة الإمارات في الطاقة النووية السلمية وتوظيفها لخدمة الإنسان نموذج يعزز أمن المنطقة وازدهارها.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد باستجابة الإمارات لانقطاع الكهرباء في محطة براكة إثر هجوم إرهابي بمسيّرة في 17 مايو 2026، وتؤكد فعالية إجراءات السلامة والطوارئ".

وقال معاليه: "تجسد تجربة الإمارات في الطاقة النووية السلمية توظيفها لخدمة الإنسان ونموذج يعزز أمن المنطقة وازدهارها".