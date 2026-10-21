رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة اليوم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويخدم أولوياتهما التنموية..وذلك في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء السنغافوري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة حيث رحب سموه برئيس الوزراء والوفد المرافق..معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار التعاون الإماراتي ـ السنغافوري إلى الأمام والارتقاء به في جميع المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والفرص الواعدة لتطويره خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم بجانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تخدم الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة للبلدين.

كما تطرق اللقاء إلى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر بوصفه منصة مهمة لدفع الجهود العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها وضمان استدامة مواردها

كما بحث سموه ودولة رئيس وزراء سنغافورة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز قيم الحوار والتعايش والتعاون والسلام لما لها من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والازدهار المستدام لجميع الشعوب.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة..وقال سموه إن البلدين يشتركان في العديد من الجوانب فهما تجربتان ملهمتان للتنمية ونموذجان للتعايش ولديهما اهتمام خاص بالتعليم والاستثمار في بناء الإنسان بجانب دعمهما السلام في العالم أجمع

من جانبه أعرب رئيس وزراء سنغافورة عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال مؤكدا أن العلاقات الإماراتية ـ السنغافورية تشهد نمواً مستمراً على جميع المستويات خاصة في المجالات ذات الأهمية التنموية.

وسجل رئيس الوزراء السنغافوري كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن "سعادته بزيارة دولة الإمارات..وتطلعه إلى مرحلة نوعية أكثر ازدهاراً للعلاقات الثنائية، متمنيا للدولة دوام التقدم".

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة تكريماً لرئيس وزراء سنغافورة والوفد المرافق.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ودولة لورانس وونغ تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والصحة وبشأن فريق العمل المشترك للطاقة تهدف إلى مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين تبادلها..معالي سعيد الهاجري وزير دولة ومن الجانب السنغافوري معالي ذو القرنين عبد الرحيم وزير دولة في وزارتي الخارجية والداخلية.

حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.