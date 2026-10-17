مقصود كروز يشارك في المؤتمر الدولي الـ15 للمبعوثين الخاصين لمكافحة معاداة السامية في دبلن

شارك سعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في المؤتمر الدولي الخامس عشر للمبعوثين الخاصين ومنسقي مكافحة معاداة السامية الذي عقد في دبلن بإيرلندا، حيث أكد سعادته على نهج دولة الإمارات الراسخ الذي يقوم على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين مختلف المجتمعات، ومواجهة كافة أشكال خطاب الكراهية والتمييز والتطرف.

وشدد سعادته في كلمة خلال المؤتمر على أن دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية، تعيش على أرضها بانسجام وأمان وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ملتزمة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي من خلال طرح المبادرات الفعالة. وأشار إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي رقم 2686 الذي اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

وجدد سعادته التأكيد على التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.