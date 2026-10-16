قرقاش: من العلاج في الإمارات إلى الدعم في غزة.. عطاء لا ينقطع

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العطاء الإماراتي للفلسطينيين لا يتوقف بانتهاء رحلة العلاج في الدولة، إنما يتواصل عبر الدعم الإنساني في قطاع غزة، في امتداد لروابط إنسانية نشأت خلال فترة العلاج والرعاية.

وقال معاليه في تدوينة نشرها على منصة "إكس": " يبدأ عدد من المرضى الفلسطينيين العودة إلى غزة بعد استكمال علاجهم في الإمارات والتي وفّرت الرعاية الطبية لألف مريض بالسرطان وألف طفل مصاب."

وأضاف "يغادرون في لحظات وداع تختلط فيها مشاعر الفرح بالحزن، بعد أن نشأت روابط إنسانية عميقة، لينتقلوا من العلاج والرعاية الصحية في الإمارات إلى الدعم الإنساني الإماراتي المتواصل في غزة."

واختتم بالقول: "عطاء لا ينقطع، وروابط إنسانية باقية."