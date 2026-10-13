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الإمارات

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي

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أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، بشدة استهداف جماعة الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.