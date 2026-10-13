محمد بن زايد والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.