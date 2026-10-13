ملك البحرين: شكراً محمد بن زايد على مواقف الإمارات الأخوية العظيمة

وجّه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، الشكر لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواقفها الأخوية العظيمة. جاء ذلك في كلمة الملك حمد بن عيسى خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب البحرينيين. حيث قال:

«لا يفوتنا على هذا الصعيد أن نعرب عن امتناننا الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على مواقفها الأخوية العظيمة، وتضامنها المستمر مع مملكة البحرين، في أوقات الشدة والرخاء، وهي مواقف جليلة تشهد على عمق علاقاتنا التاريخية، وتجسد مبادئ ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الداعية إلى التعاون والتكامل ووحدة الهدف والمصير».

في إطار آخر تلقّى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية شكر وتقدير من علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية آسيوية، إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي.

وأشاد رئيس مجلس الشورى البحريني، في البرقية، بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية، بما يعكس جاهزيتها وكفاءة كوادرها والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.

تنسيق

وثمّن رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة هذه الجهود الإنسانية والمهنية المتميزة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية والطواقم البحرية، وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات البحرية الحيوية، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويضمن انسيابية حركة التجارة الدولية، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد علي بن صالح الصالح أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الأرواح وتعزيز السلامة البحرية تجسد نهجها الراسخ في دعم العمل المشترك وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار. واختتم رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.