سفير الإمارات يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية

التقى سعادة عبدالله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، معالي هدرا ابرا، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، وذلك بمقر وزارة الخارجية في أديس أبابا.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، واستعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يعكس عمق العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، ويدعم المصالح المشتركة.

وتطرق سعادته إلى عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وإثيوبيا في المجالات كافة، مؤكدا وجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أشاد معاليه بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدا أهمية العمل بشكل وثيق من أجل الارتقاء بها إلـى آفاق أرحب تصب فـي مصلحة البلدين وشعبيهما.