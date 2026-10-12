صقر غباش يتلقى برقية شكر بحرينية لجهود حرس السواحل الإماراتي في إنقاذ طاقم ناقلة نفط

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية شكر وتقدير من معالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية آسيوية، إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى البحريني، في البرقية، بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية، بما يعكس جاهزيتها وكفاءة كوادرها والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.

وثمّن معاليه هذه الجهود الإنسانية والمهنية المتميزة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية والطواقم البحرية، وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات البحرية الحيوية، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويضمن انسيابية حركة التجارة الدولية، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي علي بن صالح الصالح أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الأرواح وتعزيز السلامة البحرية تجسد نهجها الراسخ في دعم العمل المشترك وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار.

واختتم معالي رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.