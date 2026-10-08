محمد بن زايد يدعو ملك البحرين لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.

| وام حمد بن عيسى يتسلم الرسالة من فهد العامري

وتسلّم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرسالة خلال استقباله فهد محمد بن كردوس العامري، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور آبي أحمد علي بمناسبة إعادة تعيينه رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.