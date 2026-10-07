علي النعيمي يترأس اجتماع فريق البرلمان الدولي المعني بالحل السلمي للنزاع في أوكرانيا

ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس فريق عمل الاتحاد المعني بالحل السلمي للنزاع في أوكرانيا، اجتماع الفريق، وذلك ضمن أعمال الجمعية 153 للاتحاد المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا.

ناقش الاجتماع مستجدات النزاع الأوكراني الروسي، وخطة عمل الفريق لدعم جهود الحوار والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، حيث أكد معالي الدكتور علي النعيمي أن تشكيل فريق العمل يجسد مبادئ الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز السلام والحوار، ويعكس أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مساندة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية وتسوية النزاعات.

كما عقد فريق العمل اجتماعين منفصلين مع وفدي برلمان أوكرانيا وبرلمان الاتحاد الروسي، للاستماع إلى وجهات نظر الجانبين، ومناقشة آخر التطورات المتعلقة بالنزاع، وبحث سبل دعم المسار السلمي عبر الحوار البرلماني.