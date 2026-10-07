الإمارات وصربيا تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

عقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، الجولة الأولى من المشاورات السياسية في العاصمة بلغراد، برئاسة مشتركة لمعالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي ماركو جوريتش، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية صربيا.

وأكدت المشاورات تنامي عمق الشراكة الثنائية واتساع نطاقها، إذ شدد الجانبان على العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا، والقائمة على روابط راسخة تعززت بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما فيها الزيارات الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة ألكسندر فوتشيتش، بصفته رئيس جمهورية صربيا آنذاك.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتوسيع نطاق التعاون في عدد من المجالات الرئيسة، لا سيما التكنولوجيا والتجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والتعاون الثقافي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، استعرض الجانبان النتائج الإيجابية التي أحرزتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأشارا إلى أن الاجتماع يتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لتوقيع الاتفاقية.

كما تناولت المناقشات أبرز التطورات السياسية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية الحوار والدبلوماسية في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وشددا على ضرورة دعم جميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، إلى جانب توطيد الشراكات وتعزيز التنسيق في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لمعرض "إكسبو بلغراد 2027"، الذي ستشارك فيه دولة الإمارات.

ورافق معالي لانا نسيبة كل من سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، وهند الشريم، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.