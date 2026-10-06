ميرة السويدي تترأس اجتماعاً للاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا

ترأست سعادة ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، نيابةً عن معالي الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد، الاجتماع المشترك مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الهيئات المتخصصة الأخرى في الاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ153 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026.

وأكدت سعادة ميرة السويدي، خلال الاجتماع، أهمية هذه المنصة التشاورية في استشراف القضايا الناشئة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الاتحاد، والإسهام في تنفيذ استراتيجيته الجديدة وتحديد الأولويات، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني الدولي، ويدعم مشاركة النساء والشباب في مختلف مجالات العمل.

وتطرقت سعادتها إلى أولوية حقوق الإنسان ضمن عمل الاتحاد لعام 2026، مستعرضةً أبرز المبادرات المتعلقة بالبرلمانات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق البرلمانيين، والذكاء الاصطناعي، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

واستعرضت، بصفتها رئيسة اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، أبرز أولويات اللجنة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها العمل المناخي والاستدامة البيئية، والتنمية المستدامة الشاملة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار من أجل التنمية المستدامة.