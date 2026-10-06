أنور قرقاش: القوة أداة تفاوض حين تكون الغاية السلام

كشف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن بديهية استراتيجية تغيب عن العديد من القادة حتى اليوم، وهي استخدام القوة كأداة للتفاوض من أجل السلام، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر.

ودون معاليه عبر حسابه في منصة إكس: " في الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر، أكد الرئيس المصري أنور السادات، رحمه الله، أن الحرب امتداد للسياسة، وأن القوة أداة تفاوض حين تكون الغاية سلاماً يحفظ الحقوق والمصالح.

وختم معاليه: "بديهية استراتيجية وظفها السادات مبكراً، وتغيب عن العديد من القادة حتى اليوم".