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ملك الأردن في مقدمة مستقبليه.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى مدينة العقبة في زيارة عمل

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وام

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في زيارة عمل للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله إلى مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ورافقت طائرة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى دخولها أجواء المملكة الأردنية الهاشمية، طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وذلك ترحيباً بسموّه.