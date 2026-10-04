قرقاش رداً على ولايتي: سنواصل المطالبة بجزرنا الثلاث وفق القانون الدولي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن انتقاد علي أكبر ولايتي لبيان الإمارات في الأمم المتحدة بشأن جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، موقف سياسي تدحضه الحقائق والوثائق التي تستند إليها الإمارات في تأكيد حقوقها.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "انتقاد السيد علي أكبر ولايتي لبيان الإمارات في الأمم المتحدة بشأن جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، موقف سياسي تدحضه الحقائق والوثائق التي تستند إليها الإمارات في تأكيد حقوقها".

وأضاف معاليه: "نهجنا واضح وثابت: حل النزاع سلمياً عبر المفاوضات الثنائية المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وسنواصل المطالبة بحقوقنا المشروعة، بثبات ومسؤولية، وصولاً إلى حل سلمي وفق القانون الدولي".