أنور قرقاش: لا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات المبكر والحازم بأنه لا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه، لأن الأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: " صراع المنطقة مع التطرف مستمر، وتبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه. والعملية الإرهابية الأخيرة إنذار جديد بأن المواجهة لم تنته".

وختم معاليه: "هنا تتأكد أهمية موقف الإمارات المبكر والحازم فلا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه، فالأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف".