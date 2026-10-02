نورة الكعبي تلتقي وزير الخارجية والتعاون في تيمور الشرقية الديمقراطية

التقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، مع معالي بينديتو دوس سانتوس فريتاس، وزير الخارجية والتعاون في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، الذي يزور دولة الإمارات.

وتأتي زيارة معالي فريتاس عقب الزيارة الرسمية التي أجرتها معالي الكعبي إلى تيمور الشرقية في 31 أغسطس 2026.

وتناولت المباحثات آخر التطورات المتعلقة بعدد من المشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تحقيق تقدم ملموس في مجالات التحول الرقمي الحكومي، وتوطيد الروابط بين الشعبين، وتعزيز الأمن المائي.

وفي هذا السياق، بحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجال الأمن المائي قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على منطقتي الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.







