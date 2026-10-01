قرقاش: مستقبل السودان لا تصنعه البنادق

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مستقبل السودان لا تصنعه البنادق، وأن الانتقال المدني للسلطة هو الطريق نحو سودان موحد ومستقر ومزدهر، مشيراً إلى أن التطور الأهم في الأزمة السودانية يتمثل في التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية، وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن.

وقال معاليه، في تدوينة: «بعيداً عن بذاءات مندوب بورتسودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأمريكية عن الجنرال البرهان، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية، وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن».

وأضاف: «مستقبل السودان لا تصنعه البنادق، والانتقال المدني للسلطة هو الطريق نحو سودان موحد ومستقر ومزدهر».