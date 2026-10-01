الإمارات تدين مقتل عدد من أفراد طاقم ناقلة نفط

أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية "إم تي أونور 25" المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات مع أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكدت الوزارة أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة الطواقم البحرية، والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية.