قرقاش: شكراً عبدالله بن زايد على القيادة المتميزة للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي في الأمم المتحدة

وجّه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على قيادته المتميزة للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً أن مئات الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الوفد بقيادة سموه جسّدت دبلوماسية نشطة وشاملة، تعزز حضور الدولة ومكانتها، وتوسع شراكاتها مع العالم.

وقال معاليه، في تدوينة: «كل الشكر والتقدير لأخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد على قيادته المتميزة للوفد الدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي الكبير خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والشكر موصول لكافة المسؤولين والدبلوماسيين الإماراتيين على جهودهم وحضورهم الفاعل».

وأضاف: «مئات الاجتماعات واللقاءات، بقيادة سموه، جسدت دبلوماسية نشطة وشاملة، تعزز حضور الدولة ومكانتها، وتوسع شراكاتها مع العالم. جهد وطني نفخر به، يستند إلى رصيد راسخ من المصداقية والعطاء والثقة والشراكات الدولية».

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد ترأس وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الجاري، والتقى سموه على هامشها عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية، وشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية، كما أقام حفل استقبال رسمياً في مقر بعثة الدولة، أكد خلاله نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم العمل الدولي المتعدد الأطراف، بما يخدم التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.