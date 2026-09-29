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الإمارات

أنور قرقاش: احترام سيادة الدول وخياراتها المستقلة مبدأ أساسي لتعزيز الاستقرار

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البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن القرارات السيادية حق أصيل للدول، تتخذها في ضوء مصالحها الوطنية وظروفها وتقديراتها، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، مشدداً على أن دولة الإمارات تجسّد نموذجاً راسخاً للقرار المستقل والموقف الثابت.

وقال معاليه، في تدوينة: «القرارات السيادية حق أصيل للدول، تُتخذ في ضوء مصالحها الوطنية وظروفها وتقديراتها، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي. واحترام سيادة الدول وخياراتها المستقلة مبدأ أساسي لتعزيز الاستقرار وترسيخ التعايش الإقليمي والدولي».

وأضاف: «وتجسّد الإمارات نموذجاً راسخاً للقرار المستقل والموقف الثابت».