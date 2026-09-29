رئيس الدولة يبحث ونتانياهو تعزيز العلاقات

منصور بن زايد وهاكان فيدان يستعرضان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء دولة إسرائيل، الذي قام بزيارة إلى الإمارات أول من أمس. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطويرها.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.

ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيداً من التقدم.

وبحث سموه ووزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

استقبال

كما استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث الجهود المبذولة لدعم مسارات التنمية والاستقرار وتعزيز فرص التعاون بما يخدم المنطقة وازدهارها.