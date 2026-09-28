خالد بن محمد يبحث و«جنرال أتلانتيك» التعاون

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك». واستعرض اللقاء آفاق التعاون الاستثماري والفرص التنافسية التي تقدمها أبوظبي للشركات العالمية للتوسع إقليمياً ودولياً.

وكانت «جنرال أتلانتيك» قد افتتحت مقراً لها في أبوظبي العالمي «ADGM» في ديسمبر 2024، لتعزيز حضورها واستثماراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

حضر اللقاء جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.