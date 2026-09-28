الإمارات.. وزارة الخارجية تعلن عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في لبنان الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في العاصمة اللبنانية "بيروت" خلال الشهر المقبل.

وأشار سعادة عمر عبيد الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وخطوة مهمة لدفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة.

وأوضح سعادته أن المركز سيمكن المتعاملين في لبنان من استكمال الإجراءات المرتبطة بطلبات التأشيرات من داخل الجمهورية اللبنانية، بما يسهم في اختصار رحلة المتعامل وتسريع الإجراءات وفق الأنظمة والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المعنية.

وقال سعادته إن افتتاح المركز يعكس تجربة دولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية المبتكرة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتقديم تجربة متعامل أكثر سهولة ومرونة سواء داخل الدولة أو خارجها، انسجاما مع توجهات الدولة في التحول الرقمي.