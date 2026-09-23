عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع ترامب مع قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية في نيويورك

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الذي عقده فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية، على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في الاجتماع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، ومعالي علي الزيدي رئيس وزراء جمهورية العراق، ودولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وسعادة السفير طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار الاقتصادي.

كما بحث آليات تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يدعم مساعي إحلال السلام والتنمية والاستقرار، والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سموه دعم دولة الإمارات للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وإرساء السلام المستدام، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

كما أكد سموه عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، القائمة على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة، والتعاون المثمر في العديد من القطاعات الحيوية، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه ، معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة ، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.