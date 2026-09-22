رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء أرمينيا ومالطا وبليز

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، وميريام سبيتيري ديبونو، رئيسة جمهورية مالطا، وفرويلا تزالام، الحاكم العام لدولة بليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، وميريام سبيتيري ديبونو، رئيسة جمهورية مالطا، وفرويلا تزالام، الحاكم العام لدولة بليز.

كما بعث سموهما برقيات تهنئة مماثلة إلى نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، وروبيرت أبيلا، رئيس وزراء جمهورية مالطا، وجون أنتونيو بريسينيو، رئيس وزراء دولة بليز.