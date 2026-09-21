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الإمارات

الإمارات تشارك في اجتماع برلماني بالقاهرة

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البيان
أبوظبي
أحمد المنصوري خلال المشاركة |
أحمد المنصوري خلال المشاركة |

شارك الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، في أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت أمس، في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي.

الاطلاع على تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، حول المرشحين لرئاسة الاتحاد، وأبرز الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع الأخير للجنة.