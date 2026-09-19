حاكم رأس الخيمة: تجمعنا ودول أمريكا الوسطى أسس راسخة من الصداقة والاحترام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي نظمته سفارات كل من جمهورية كوستاريكا، وجمهورية السلفادور، وجمهورية غواتيمالا لدى الدولة، احتفاءً بالذكرى الـ205 لاستقلال دول أمريكا الوسطى، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.

حضر الحفل، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وجيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وخورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، ولويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ودول أمريكا الوسطى تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، وتستند إلى إرادة مشتركة لتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكات تسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون وبناء الجسور بين الشعوب، بما يفتح آفاقاً أوسع للشراكات الدولية وتبادل الفرص والخبرات.

إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة «أريدج» الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة «إكس بنغ»، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه تشاو ديلي، مؤسس ورئيس شركة «إكس بنغ» الصينية، والوفد المرافق، بحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن توجه الإمارة نحو تطوير حلول التنقل المستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تواكب احتياجات النمو والتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.

وقال سموه: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في أثرها على حياة الناس، وفي قدرتها على دعم التنمية وتطوير الخدمات؛ وفي رأس الخيمة، يمثل الابتكار جزءاً أساسياً من رؤيتنا للمستقبل، ونعمل على توظيفه في تطوير منظومات أكثر كفاءة، تلبي احتياجات مجتمعنا واقتصادنا.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تقديمي تناول أبرز أعمال الشركة وخبراتها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، وتقنيات التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وآفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.