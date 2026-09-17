المستشفى الإماراتي العائم يعالج 11 حالة جديدة من غزة

في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.
ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين.
ويأتي استقبال الحالات الجديدة في إطار مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية للحالات القادمة من قطاع غزة.
جهود إنسانية من جهة أخرى تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية والإغاثية في القطاع، للتخفيف من تداعيات الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والأفراد.
طرود غذائية
وتكتسب الطرود الغذائية أهمية كبيرة في دعم أبناء قطاع غزة، لا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها اليومية، إذ تتضمن مواد غذائية متنوعة تساعد على توفير مستلزمات أساسية وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.
واختتمت العملية جهودها خلال الأسبوع الرابع من أغسطس بتوزيع 13 ألفاً و48 طرداً غذائياً متنوعاً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه على مدار الأسابيع الأربعة من شهر أغسطس إلى 54 ألفاً و436 طرداً، بما يعكس استمرارية البرامج الإغاثية التي تنفذها العملية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.