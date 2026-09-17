المستشفى الإماراتي العائم يعالج 11 حالة جديدة من غزة

أبوظبي - موفق محمد ووام

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

ومع استقبال الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 115 حالة، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوص اللازمة فور وصول المرضى، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين.

ويأتي استقبال الحالات الجديدة في إطار مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية للحالات القادمة من قطاع غزة.

جهود إنسانية من جهة أخرى تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية والإغاثية في القطاع، للتخفيف من تداعيات الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والأفراد.

طرود غذائية

وشهد شهر أغسطس الماضي توزيع 54 ألفاً و436 طرداً غذائياً متنوعاً على المستفيدين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بما يسهم في توفير جانب من احتياجاتهم الغذائية والمعيشية، ويدعم الأسر في مواجهة التحديات اليومية الناجمة عن الظروف الراهنة.

وتكتسب الطرود الغذائية أهمية كبيرة في دعم أبناء قطاع غزة، لا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها اليومية، إذ تتضمن مواد غذائية متنوعة تساعد على توفير مستلزمات أساسية وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

وتوزعت المساعدات الغذائية التي تم تقديمها على مدار أسابيع الشهر الأربعة، حيث جرى خلال الأسبوع الأول توزيع 12 ألفاً و269 طرداً غذائياً متنوعاً، فيما ارتفع العدد خلال الأسبوع الثاني ليصل إلى 15 ألفاً و177 طرداً، في حين تم توزيع 13 ألفاً و942 طرداً خلال الأسبوع الثالث.

واختتمت العملية جهودها خلال الأسبوع الرابع من أغسطس بتوزيع 13 ألفاً و48 طرداً غذائياً متنوعاً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه على مدار الأسابيع الأربعة من شهر أغسطس إلى 54 ألفاً و436 طرداً، بما يعكس استمرارية البرامج الإغاثية التي تنفذها العملية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وتأتي هذه المساعدات ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة، وتشمل مجالات الإغاثة الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، بما يواكب متطلبات السكان ويعزز وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.