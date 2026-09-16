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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء 5 دول بذكرى الاستقلال

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وام
أبوظبي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، وإلى لورا فرنانديز ديلغادو، رئيسة جمهورية كوستاريكا، وإلى نصري عصفورة، رئيس جمهورية هندوراس، وإلى برناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا، وإلى دانييل أورتيغا سافيدرا، وروزاريو موريو زامبرانا، الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، وإلى لورا فرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا، وإلى نصري عصفورة رئيس جمهورية هندوراس، وإلى برناردو أريفالو رئيس جمهورية غواتيمالا، وإلى دانييل أورتيغا سافيدرا، وروزاريو موريو زامبرانا، الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا.