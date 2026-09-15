طحنون بن زايد يبحث مع إلهام علييف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأذربيجان

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، مع إلهام علييف، الرئيس الأذربيجاني، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى أذربيجان، حيث نقل للرئيس إلهام علييف تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان عدداً من المجالات ذات الأولوية، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والموارد الطبيعية، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة البناء على التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية ـ الأذربيجانية، ودعم الشراكات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المصالح المشتركة.

وشهد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والرئيس إلهام علييف، خلال الزيارة، توقيع وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في البلدين، بهدف توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين.

وأكدت الاتفاقيات حرص البلدين على تطوير شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم أهداف التنمية المشتركة. حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقيات سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من البلدين.