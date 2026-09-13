خالد بن محمد يبحث مع قادة «بريكس» تعزيز السلام والتعاون

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي افتتحها ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، أمس في العاصمة نيودلهي.

وشهدت القمة عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت شعار «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز تعددية الأطراف»، بحضور قادة دول المجموعة ورؤساء وفود الدول المشاركة.

والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، لبحث العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس».

وفي مستهل اللقاء، نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته له موفور الصحة والعافية، ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والرفعة والرقي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الإماراتية-الروسية، وسُبل دعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويواكب تطلعات البلدين وشعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكّدا أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة «بريكس» وترجمتها إلى مبادرات عملية تخدم الجميع.

والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس».

وجرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد والاستقرار في المنطقة وتعزيز فرص السلام والتنمية لشعوبها.

والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس».

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قاسم جومارت توكاييف، وتمنياته لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمّل قاسم جومارت توكاييف سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في دعم الشراكة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الصديقين.

وبحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي، وفتح مسارات جديدة للشراكة في القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال استقبال ناريندرا مودي لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في قصر حيدر أباد في نيودلهي على هامش المشاركة في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس»؛ حيث رحب رئيس الوزراء الهندي بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ناريندرا مودي، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمّل دولة ناريندرا مودي، سمو ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرخاء والرفعة والازدهار.

واستعرض اللقاء مسارات التعاون والتنسيق في إطار علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

لقاء

والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدكتور آبي أحمد، وتمنيات سموه لإثيوبيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الدكتور آبي أحمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها، واستثمار ما تزخر به من فرص وإمكانات للارتقاء بالتعاون إلى مستويات أوسع، وبناء شراكات نوعية تدعم التقدم والازدهار والتنمية للبلدين وتحقق مصالحهما المشتركة.

واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته إلى جمهورية الهند الصديقة، والتي شارك خلالها سموّه في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة نيودلهي، وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.

ويضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.