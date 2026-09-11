رئيس الدولة يؤكد أهمية القطاع الخاص في تطوير الشراكة الإماراتية - الألمانية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار «زيارة دولة» التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، جانباً من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي - الألماني، الذي عقد أمس في مدينة ميونيخ، بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقائه عدداً من قادة الأعمال الإماراتيين والألمان المشاركين في المنتدى، أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الألمانية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاقها، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

واطلع سموه على أبرز محاور المنتدى وجلساته، التي تناولت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وألمانيا، لا سيما في مجالات الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتحويلها إلى شراكات ومشروعات نوعية ومستدامة.

وكان المنتدى قد شهد توقيع 30 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة حوالي 9.66 مليارات يورو في قطاعات ذات أولوية تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والنفط والغاز، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ والطيران، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والزراعة والأمن الغذائي، والسلع الاستهلاكية.

وأكد المشاركون في المنتدى أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات والمشروعات المشتركة، في ضوء ما تشهده العلاقات الإماراتية - الألمانية من تطور متواصل في مختلف المجالات.

لقاء

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال.

وتبادل سموه مع ممثلي الشركات ومسؤوليها الأحاديث حول إنتاج مؤسساتهم.. واستمع منهم إلى عرض حول مختلف الصناعات التي تعنى بها والأفكار والحلول والمنتجات المبتكرة التي تقدمها.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وألمانيا وأهمية دور الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين في تعزيزها، خاصة من خلال المشروعات والاستثمارات المشتركة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة وغيرها من المجالات التي تواكب متطلبات المستقبل.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، إن دولة الإمارات تهتم بجذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة لها، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الأنظمة والتشريعات، مشيراً إلى موقع الدولة الجغرافي الذي يجعلها مركزاً تجارياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار سموه إلى أن الاتفاقيات التي وقعها الجانبان خلال الزيارة تعزز الفرص للشركات ورجال الأعمال في البلدين للعمل والاستثمار، ما يجعلها نقلة نوعية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية.

من جانبهم عبر رجال الأعمال ومسؤولو الشركات الألمانية عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين اهتمامهم بالاستثمار في دولة الإمارات وتعزيز تعاونهم مع نظرائهم في الدولة.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة الذي يضم عدداً من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.