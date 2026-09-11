رئيس الدولة: توفير الإمكانات لتحقيق تطلعات طلبة الإمارات في الخارج

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الألمانية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانية الاتحادية.

وتبادل سموه مع الطلبة خلال اللقاء الأحاديث الأبوية الودية وتعرف إلى مختلف تخصصاتهم ومساراتهم التعليمية.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الطلبة والاطمئنان على أحوالهم، مؤكداً أن جميع طلبة الإمارات خارج الدولة محل اهتمام، ولن ندخر جهداً في توفير مختلف الإمكانات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم إلى اكتساب المعرفة العلمية ونيل المستويات الدراسية العالية.

وقال سموه إن الطلبة الإماراتيين الدارسين في ألمانيا هم جزء مهم من مستقبل العلاقات الإماراتية - الألمانية ويجسدون قيم الإمارات وثقافتها وصورتها الحضارية، كما حثهم في الوقت ذاته على التعرف إلى ثقافة المجتمع الألماني ليكونوا جسراً ثقافياً بين الشعبين ويسهمون في تعزيز علاقات البلدين.

وأعرب سموه عن تمنياته النجاح والتوفيق لأبنائه الطلبة للإسهام في مسيرة الدولة واستثمار ما حصلوه من معارف وعلوم وخبرات لخدمة أهدافها التنموية.

من جانبهم أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معبرين عن شكرهم للاهتمام الخاص والمتابعة المباشرة اللذين يوليهما سموه لأبنائه الطلبة الدارسين في الخارج، كما عبروا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من دعم وإمكانات لمواصلة مسيرتهم العلمية.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه، والذي يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.