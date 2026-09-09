أنور قرقاش: حان الوقت للارتقاء بالعلاقات الإماراتية-الألمانية إلى المستوى التالي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال الدفاع وكذلك في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقبل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، قال معاليه إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات "المهمة للغاية" بين البلدين "إلى المستوى التالي".

وأضاف قرقاش في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هل يمكننا التعاون على سبيل المثال لبناء قدرات في مجال التصدي للطائرات المسيرة؟"، مشيراً إلى أن الحربين في أوكرانيا ومع إيران أظهرتا أن العالم ليس مستعداً بالقدر الكافي للتعامل مع صواريخ ومسيرات اليوم، وقال معاليه: "أعتقد أن ألمانيا تدرك أن المهام المقبلة لن تكون بالضرورة مماثلة لمهام الماضي".

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الإمارات "مهتمة للغاية" أيضاً بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف معاليه: "لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة"، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت "أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبراغماتية بكثير".

ورداً على سؤال حول موعد وكيفية انتهاء حرب إيران، قال معالي قرقاش: "سيتعين علينا التعامل مع إيران غير مستقرة لفترة طويلة للغاية"، مشيراً إلى أن ذلك لن ينطبق على دول الخليج فحسب، بل أوروبا أيضاً، وأضاف: "نحن في مرحلة يتعين علينا فيها التعامل مع الوضع بدلاً من توقع حلول سريعة".





