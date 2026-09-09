رابع طائرة إغاثية تصل إلى كاتماندو

وصلت، أمس، إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية الطائرة الإماراتية الرابعة ضمن الجسر الجوي الإنساني، محملة بنحو 38 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية، تضمنت 500 خيمة و108 طرود إغاثية، وذلك في إطار مواصلة دولة الإمارات جهودها للاستجابة لتداعيات الكارثة ودعم ومساندة المتضررين.

وبوصول الطائرة الرابعة، ارتفع إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي نقلتها دولة الإمارات جواً إلى نيبال إلى نحو 186 طناً، شملت مواد غذائية وإيوائية وصحية، إلى جانب مستلزمات ومعدات إغاثية ولوجستية متنوعة لتلبية الاحتياجات الميدانية العاجلة.

وأشاد الدكتور مهابير بون، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في نيبال بدور الإمارات في تقديم المساعدات الإغاثية مستمرة والتي استفاد منها عدد كبير من المتضررين والمتأثرين جراء الفيضانات.