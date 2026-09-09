رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير أندورا ورئيسة شمال مقدونيا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى جوزيب لويس سيرانو بينتينات، الأمير المشارك لإمارة أندورا، وجوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جوزيب لويس سيرانو بينتينات، الأمير المشارك لإمارة أندورا، وجوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا رئيسة جمهورية شمال مقدونيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى خافيير إسبوت ثامورا، رئيس وزراء إمارة أندورا، وهريستيجان ميكوسكي رئيس وزراء جمهورية شمال مقدونيا.