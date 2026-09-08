محمد بن زايد وجوزيف عون يبحثان هاتفياً مساعي ترسيخ أمن لبنان واستقراره

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ أمن لبنان واستقراره.

وأعرب الرئيس اللبناني في هذا السياق عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه لبنان وشعبه، متمنياً للدولة دوام التقدم

. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الشيخ رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.