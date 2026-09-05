محمد بن زايد وأردوغان: السلام المستدام مصلحة جماعية للمنطقة

سموه يهنئ جورجيا ميلوني بإنجاز أطول حكومة متواصلة في تاريخ إيطاليا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

من جهة أخرى، هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية.

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية الإيطالية حققت خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، مشدداً سموه على مواصلة العمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية من أجل الازدهار المشترك للبلدين وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأشاد سموه بقيادة جورجيا ميلوني الحكيمة والتي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «‏أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح.

من خلال التعاون والرؤية المشتركة حققت العلاقات الإماراتية.

الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما».

على صعيد متصل، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى اوله ماديسه، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية رئيسة لجمهورية إستونيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة اوله ماديسه.