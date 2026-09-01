رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملكي النرويج وماليزيا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى الملك هاكون الثامن، بمناسبة تعيينه ملكاً لمملكة النرويج، وإلى الملك السلطان إبراهيم إسكندر، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى كريستين كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج، والملك السلطان إبراهيم إسكندر، ملك ماليزيا، وصادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وكريستين كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى داتوك سري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وعادلبيك قاسمالييف، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان، وكاملا بيرساد بيسيسار، رئيسة الوزراء في جمهورية ترينيداد وتوباغو، وإيرلان كارين، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس جمهورية كازاخستان.